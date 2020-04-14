Коронавирус Сегодня Австрия начала выходить из карантина - запреты отменяют поэтапно

2020-04-14 13:16 168
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Правительство Австрии разрешило во вторник возобновить работу тысяч магазинов по всей стране, в рамках первых шагов по ослаблению карантинных ограничений. 

"В экономическом плане мы также хотим как можно быстрее выйти из этого кризиса и бороться за каждое рабочее место в Австрии. Я просто на 100% уверен, что мы поступили правильно и поступаем правильно. Однако опасность все еще среди нас", -  заявил канцлер Себастьян Курц в открытом письме к стране.

Сегодня первыми должны открыться магазины площадью до 400 квадратных метров, а также садовые центры и магазины с товарами для дома.

С 1 мая будет разрешена работа торговых центров, крупных магазинов и парикмахерских. Рестораны и отели могут постепенно открыться с середины мая. Австрия станет одной из первых стран в Европе, которая ослабит свои карантинные ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса.

В Австрии всего зафиксировано 368 случаев смерти от коронавируса, и каждый день число новых заражений уменьшается.

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