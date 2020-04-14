Коронавирус Каждый третий украинец из-за карантина стал безработным, а восемь из десяти вынуждены экономить

2020-04-15 08:12 90

Более трети украинцев остались без работы на время карантина. Еще 40% работавших ранее граждан заявили, что у них ничего не изменилось. Это следует из обнародованных данных опроса Соцгруппы Рейтинг.

Так, 11% респондентов ушли в отпуск, 18% - находятся в отпуске по собственному желанию и 8% - потеряли работу.

Вместе с тем, 23% опрошенных заявили, что теперь они работают дистанционно.

Также по данным опроса, до начала карантина работали 67% опрошенных.

Больше половины (55%) респондентов отметили, что их сбережений, при условии прекращения получения доходов, хватит меньше чем на месяц. 17% сказали, что им хватит сбережений на срок до 2-х месяцев, 8% - до 3-х месяцев. 9% - до полугода и более.

В то же время, 82% заявили, что начали экономить средства во время карантина, 16% - отметили, что не делают этого.

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