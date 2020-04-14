Украина Пока заморозки и штормовой ветер: синоптик рассказала, когда ждать потепления в Украине

2020-04-14 17:30 201

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует дожди и ночные заморозки в Украине.

Об этом она написала в Facebook.

Во вторник, 14 апреля, на юге, на востоке Украины, в большинстве центральных областей направление ветра - южное и юго-западное.

А вот на севере, включая Киев, на западе Украины, в Винницкой области - северо-западное.

Завтра, 15 апреля, повсюду в Украине направление ветра - с северо-запада, еще и с порывами до штормовых значений.

Атмосферный холодный фронт, который принес резкое понижение температуры воздуха, дожди и снег, сдвинется на восток.

Поэтому осадки еще побудут ближайшей ночью в восточных областях, на юге, в Днепре и районах.

А уже завтра днем в большинстве областей Украины будет сухо, лишь в восточной части задержатся дожди.

Воздух в среду предполагается холодным. Ночью заморозки 0-5 градусов ожидаются в западных, северных областях, в большинстве центральных областей.

На юге и востоке ночью 1 +5 градусов.

Завтра днем в Украине потеплеет, если это можно так сказать, до +7 +13 градусов.

И сегодня, и завтра ветер в Киеве ожидается с северо-запада.

Завтра в Киеве осадки маловероятны, фронт уже будет далеко. Ближайшей ночью вероятность заморозков 1-3 градуса, днем в среду потеплеет до +8 +10 градусов.

Сейчас атмосферный фронт пересекает Украину и контрасты в зоне фронта значительные: перед фронтом +15 +19 градусов, за фронтом +3 +6 градусов.

16-17 апреля потеплеет, но будет сильный северо-западный ветер, 18 апреля и на Пасху снова немного похолодает.

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