Пока заморозки и штормовой ветер: синоптик рассказала, когда ждать потепления в Украине

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует дожди и ночные заморозки в Украине.
Об этом она написала в Facebook.
Во вторник, 14 апреля, на юге, на востоке Украины, в большинстве центральных областей направление ветра - южное и юго-западное.
А вот на севере, включая Киев, на западе Украины, в Винницкой области - северо-западное.
Завтра, 15 апреля, повсюду в Украине направление ветра - с северо-запада, еще и с порывами до штормовых значений.
Атмосферный холодный фронт, который принес резкое понижение температуры воздуха, дожди и снег, сдвинется на восток.
Поэтому осадки еще побудут ближайшей ночью в восточных областях, на юге, в Днепре и районах.
А уже завтра днем в большинстве областей Украины будет сухо, лишь в восточной части задержатся дожди.
Воздух в среду предполагается холодным. Ночью заморозки 0-5 градусов ожидаются в западных, северных областях, в большинстве центральных областей.
На юге и востоке ночью 1 +5 градусов.
Завтра днем в Украине потеплеет, если это можно так сказать, до +7 +13 градусов.
И сегодня, и завтра ветер в Киеве ожидается с северо-запада.
Завтра в Киеве осадки маловероятны, фронт уже будет далеко. Ближайшей ночью вероятность заморозков 1-3 градуса, днем в среду потеплеет до +8 +10 градусов.
Сейчас атмосферный фронт пересекает Украину и контрасты в зоне фронта значительные: перед фронтом +15 +19 градусов, за фронтом +3 +6 градусов.
16-17 апреля потеплеет, но будет сильный северо-западный ветер, 18 апреля и на Пасху снова немного похолодает.
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