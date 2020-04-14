Коронавирус Разумков рассказал, планируют ли переносить местные выборы в Украине

2020-04-14 21:00 204
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Сейчас в Украине не планируют переносить местные выборы, которые должны состояться 25 октября. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков надеется, что страна выйдет из карантина и сможет вернуться к нормальной жизни раньше. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

"Пока рано об этом говорить (перенос местных выборов на весну - ред.). И с организационной, и экономической, и юридической точки зрения. Я надеюсь, что мы скорее сможем выйти из карантина и вернуться к нормальному режиму жизни, но посмотрим. На сегодня сумма средств, предусмотренная на проведение местных выборов, она сохранена. Когда мы говорили с представителями Кабмина и Минфина, они уверяли, что по завершению карантина или если наступит срок подготовки к выборам, эти средства будут возвращены по целевому назначению", - рассказал Разумков.

Ранее сообщалось, что бюджет местных выборов остается на уровне 1 млрд грн, а предварительно был определен на уровне 2,2 млрд грн. После карантина начнется подготовка к их проведению.

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