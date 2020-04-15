Коронавирус Кличко рассказал, как изменятся условия карантина в Киеве после Пасхи

2020-04-15 09:44 240
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Мэр Киева Виталий Кличко заявил о возможности ослабления карантинных ограничений после Пасхи при условии снижения заболеваемости коронавирусом. 

"Если количество больных через неделю после Пасхальных праздников будет снижаться, власти столицы будет рассматривать вопрос об ослаблении ограничительных мер", - заявил мэр столицы в эфире телеканала "Украина-24.

По его словам,  власть разрабатывает программу постепенного выхода из режима строгих ограничений.

Однако, в случае повышения уровня заболеваемости коронавирусом ограничительные меры могут усилить, добавил мэр Киева.

Напомним, в Киеве уже зафиксирован 551 инфицированный. За сутки обнаружили 56 новых случаев заражения коронавирусом Covid-19, один случай - летальный, это 42-летний монах Почаевской лавры, который находился в Киево-Печерской лавре.

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