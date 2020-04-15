Коронавирус В Евросоюзе начали ослаблять карантин - открывают школы и детские сады

2020-04-16 12:14 42

В Дании сделан первый шаг по снятию карантинных ограничений. Страна стала первой в ЕС, которая с 15 апреля, начала открывать школы и детсады после введения карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса 12 марта.

Правительство возобновляет работу яслей, детских садов и школ для учеников с первого по пятый класс включительно. Для этих учреждений были разработаны новые правила безопасности, включающие соблюдение дистанции. Те учреждения, которые в среду не готовы к открытию, откроют свои двери в следующий понедельник.

Дания, своевременно введя карантин, и еще 14 марта закрыв границы, в том числе и датско-немецкую границу, добилась уменьшения количества ежедневных заражений, что подтверждается графиками международных научных институтов. Уменьшается и число больных COVID-19 в больницах и реанимациях страны. С начала пандемии в Дании 6706 иницированных, 299 жертв и 2692 выздоровевших.

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