Коронавирус Украина закрыла пункты пропуска на границе с Молдовой, Польшей и Румынией

2020-04-15 14:16 171
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Украина закрывает еще 10 пунктов пропуска на государственной границе. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Соответствующее предложение внес глава МВД Арсен Аваков. Он уточнил, что это пункты пропуска на границе с Молдовой, Польшей и Румынией.

Министры единогласно одобрили временное закрытие пунктов пропуска: Устилуг, Смильница, Грушев, Угринов, Солотвино, Кельменцы, Бронница, Сокиряны и Новые Трояны. Это автомобильные пункты пропуска, а некоторые - автомобильные и пешеходные пункты пропуска.

"То есть фактически закрываем еще 10 пунктов пропуска на границе, чтобы минимизировать сообщение. Насколько мы знаем, уже максимально сократился поток наших граждан", - прокомментировал это решения премьер-министр Денис Шмыгаль.

Напомним, с 7 апреля правительство сократило количество пунктов пропуска на границе до 19. Перед этим, 16 марта Украина закрыла границу для въезда иностранцев, 17 марта были закрыты пункты пропуска через госграницу для международного регулярного пассажирского сообщения. С 28 марта были прекращены пассажирские перевозки через границу. При этом в страну можно было попасть пешком или на автомобиле.

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