Коронавирус Вернувшиеся из-за границы начали массово выходить из самоизоляции

2020-04-16 14:12 315
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На Закарпатье из самоизоляции вышли 14 тысяч 186 жителей области, ранее прибывшие из-за границы.

“Истек срок самоизоляции в 14186 жителей Закарпатской области, которые прибыли с территории других государств”, — сообщил в Facebook замглавы ОГА Игорь Шинкарюк

Он отметил, что указанные лица проходят инструктаж медиков первичного звена на предмет самочувствия, обстоятельств самоизоляции и состояния здоровья членов семьи, если они проживали рядом.

Напомним, в Министерстве цифровой трансформации проанализировали данные с мобильных телефонов людей, которые должны находиться на самоизоляции и создали карту, которая демонстрирует нарушения.

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