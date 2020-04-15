Коронавирус В Украине за время карантина стало в 10 раз больше безработных - Шмыгаль

2020-04-15 17:30 177
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Количество зарегистрированных безработных в Украине стало почти в 10 раз больше, чем до карантина. Программа помощи тем, кто потерял работу, еще дорабатывается.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина.

"Количество безработных, зарегистрированных сейчас, увеличивается и резко возросло почти в 10 раз по сравнению с тем количеством, которое было в дни перед введением карантина", - сказал премьер на заседании правительства в среду.

При этом он сообщил, что программа помощи утратившим работу предпринимателям сейчас дорабатывается.

В свою очередь, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что порядок финансирования временной безработицы будет вынесен на следующее заседание правительства.

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