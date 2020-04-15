Коронавирус В Минздраве предостерегли от посещения стоматологов во время карантина

2020-04-15 21:00 186
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Предоставление плановой стоматологической помощи во время карантина, введенного в Украине из-за пандемии коронавируса, подвергает риску пациентов и врачей. Это подчеркивает Министерство здравоохранения Украины в своем Telegram-канале.

"Стоматологические услуги предусматривают близкий контакт, который может привести к заражению пациента или медработника коронавирусом. На период действия карантина учреждения здравоохранения должны временно прекратить плановые приемы. Исключения составляют ургентные (неотложные) случаи", - сообщили в министерстве.

В то же время, по данным Минздрава, 9 апреля на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Львовской области было принято неправомерное решение об отмене запрета на предоставление плановой стоматологической помощи во время эпидемии.

"Министр здравоохранения Максим Степанов отметил руководителю ликвидационных работ во Львовской области, что это является грубым нарушением карантина. Установленные рекомендации и правила карантина, должны выполняться всеми без исключения медицинскими учреждениями и врачами, пока сохраняется опасность распространения COVID-19", - подчеркнули в Минздраве.

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