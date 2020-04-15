Коронавирус Динамика заражения коронавирусом в Украине похожа на динамику в Испании

2020-04-15 21:30 261
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

В Офисе президента призвали граждан соблюдать правила карантина, чтобы снизить темп заражения коронавирусом

Динамика заражения коронавирусом в Украине похожа на динамику в Испании. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в Telegram.

Так, в ОП призвали граждан соблюдать правила карантина, чтобы снизить темп заражения коронавирусом, а также не допустить развития событий по сценарию иностранных государств.

"Начальная динамика заражения COVID-19 в Украине похожа на динамику заражений в Испании. А эта страна сейчас на втором месте в мире по количеству тех, кто заболел. Беречь себя, будем оставаться дома - не дадим произойти трагедии", - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на утро 15 апреля в мире коронавирусом инфицировались более 2 млн человек. Наибольшее количество зараженных в США, где заболели боле 614 тысяч человек. Умерли от COVID-19 в мире больше 126 тысяч пациентов.

Кроме того, во Всемирной организации здравоохранения отметили, что вакцина от COVID-19 будет готова не ранее чем через 12 месяцев.

Добавим, что по состоянию на 15 апреля в Украине заразились коронавирусом 3764 людей. За сутки зафиксировано 392 новых случаев.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай первым самое важное о коронавирусе

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Украине узаконили паспорт в смартфоне

2020-04-15 20:00 186

Ляшко рассказал, сколько инфицированных коронавирусом одновременно выдержит медсистема Украины

2020-04-15 18:30 213

В Чистый четверг в Украину придет 20-градусное тепло

2020-04-15 18:00 336

МВФ списал долги десяткам бедных стран - Украина в этот список не попала

2020-04-15 14:43 330

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Владельцам "евроблях" рассказали, что делать с машинами во время карантина

2020-04-15 22:00 171

Динамика заражения коронавирусом в Украине похожа на динамику в Испании

2020-04-15 21:30 261

В Минздраве предостерегли от посещения стоматологов во время карантина

2020-04-15 21:00 186

Новинский сообщил, что у него коронавирус

2020-04-15 20:30 432
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

Владельцам "евроблях" рассказали, что делать с машинами во время карантина 2020-04-15 22:00 171
Динамика заражения коронавирусом в Украине похожа на динамику в Испании 2020-04-15 21:30 261
В Минздраве предостерегли от посещения стоматологов во время карантина 2020-04-15 21:00 186
Новинский сообщил, что у него коронавирус 2020-04-15 20:30 432

Лента

22:00 Владельцам "евроблях" рассказали, что делать с машинами во время карантина
21:30 Динамика заражения коронавирусом в Украине похожа на динамику в Испании
21:00 В Минздраве предостерегли от посещения стоматологов во время карантина
20:30 Новинский сообщил, что у него коронавирус
20:00 В Украине узаконили паспорт в смартфоне
19:30 Повышение цен на еду и лекарства: список товаров, которые попали под указ Кабмина
19:00 Коронавирус будет бушевать не один год: ученые ужаснули заявлением
18:30 Ляшко рассказал, сколько инфицированных коронавирусом одновременно выдержит медсистема Украины
18:00 В Чистый четверг в Украину придет 20-градусное тепло
17:30 В Украине за время карантина стало в 10 раз больше безработных - Шмыгаль