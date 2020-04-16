Коронавирус Число зараженных в Украине достигло критической отметки - самые опасные регионы

2020-04-16 11:15 138
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В Украине зафиксировано 4161 случай коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава. Напомним, ранее в МОЗ признали, что украинские клиники могут принять максимум 3500 зараженных пациентов. Сейчас нагрузка на систему здравоохранения достигла критических показателей. 

По данным ЦОС, по состоянию на 16 апреля в Украине 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели", - говорится в сообщении. За последние сутки было зафиксировано 397 новых случаев.

Уровень заражения коронавирусом в регионах:

  • Черновицкая область - 662 случая;
  • г. Киев - 644 случая;
  • Ивано-Франковская область - 401 случай;
  • Тернопольская область - 333 случая;
  • Винницкая область - 279 случаев;
  • Киевская область - 234 случая;
  • Ровенская область - 204 случая;
  • Волынская область - 109 случаев;
  • Днепропетровская область - 78 случаев;
  • Донецкая область - 12 случаев;
  • Житомирская область - 162 случая;
  • Закарпатская область - 116 случаев;
  • Запорожская область - 115 случаев;
  • Кировоградская область - 198 случаев;
  • Львовская область - 166 случаев;
  • Луганская область - 4 случая;
  • Николаевская область - 22 случая;
  • Одесская область - 73 случая;
  • Полтавская область - 27 случаев;
  • Сумская область - 80 случаев;
  • Харьковская область - 40 случаев;
  • Херсонская область - 44 случая;
  • Хмельницкая область - 37 случаев;
  • Черкасская область - 110 случаев;
  • Черниговская область - 11 случаев.

По состоянию на 16 апреля 2020 в Центр поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 14311 сообщений о подозрении на COVID-19.

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