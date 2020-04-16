Коронавирус Число зараженных в Украине достигло критической отметки - самые опасные регионы

2020-04-16 11:15 138

В Украине зафиксировано 4161 случай коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава. Напомним, ранее в МОЗ признали, что украинские клиники могут принять максимум 3500 зараженных пациентов. Сейчас нагрузка на систему здравоохранения достигла критических показателей.

По данным ЦОС, по состоянию на 16 апреля в Украине 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели", - говорится в сообщении. За последние сутки было зафиксировано 397 новых случаев.

Уровень заражения коронавирусом в регионах:

Черновицкая область - 662 случая;

г. Киев - 644 случая;

Ивано-Франковская область - 401 случай;

Тернопольская область - 333 случая;

Винницкая область - 279 случаев;

Киевская область - 234 случая;

Ровенская область - 204 случая;

Волынская область - 109 случаев;

Днепропетровская область - 78 случаев;

Донецкая область - 12 случаев;

Житомирская область - 162 случая;

Закарпатская область - 116 случаев;

Запорожская область - 115 случаев;

Кировоградская область - 198 случаев;

Львовская область - 166 случаев;

Луганская область - 4 случая;

Николаевская область - 22 случая;

Одесская область - 73 случая;

Полтавская область - 27 случаев;

Сумская область - 80 случаев;

Харьковская область - 40 случаев;

Херсонская область - 44 случая;

Хмельницкая область - 37 случаев;

Черкасская область - 110 случаев;

Черниговская область - 11 случаев.

По состоянию на 16 апреля 2020 в Центр поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 14311 сообщений о подозрении на COVID-19.

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