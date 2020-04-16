Каждый четвертый из зараженных COVID-19 в Украине - работник медицины
2020-04-16 14:44 183
За минувшие сутки в Украине подтвердили 104 новых заболеваний коронавирусом среди медицинских работников. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга в Киеве.
Всего за прошлые сутки подтвердили 397 новых случаев заболевания в стране, 29 из которых - у детей.
"За минувшие сутки заболели 397 граждан, из них 29 детей и 104 медицинских работника. Госпитализированы 87 человек, из них трое детей и 12 медработников", - заявил Степанов.
Уровень заражения коронавирусом по областям (по состоянию на 16.04.2020):
- Черновицкая область - 662 случая;
- г. Киев - 644 случая;
- Ивано-Франковская область - 401 случай;
- Тернопольская область - 333 случая;
- Винницкая область - 279 случаев;
- Киевская область - 234 случая;
- Ровенская область - 204 случая;
- Волынская область - 109 случаев;
- Днепропетровская область - 78 случаев;
- Донецкая область - 12 случаев;
- Житомирская область - 162 случая;
- Закарпатская область - 116 случаев;
- Запорожская область - 115 случаев;
- Кировоградская область - 198 случаев;
- Львовская область - 166 случаев;
- Луганская область - 4 случая;
- Николаевская область - 22 случая;
- Одесская область - 73 случая;
- Полтавская область - 27 случаев;
- Сумская область - 80 случаев;
- Харьковская область - 40 случаев;
- Херсонская область - 44 случая;
- Хмельницкая область - 37 случаев;
- Черкасская область - 110 случаев;
- Черниговская область - 11 случаев.
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