Коронавирус Каждый четвертый из зараженных COVID-19 в Украине - работник медицины

2020-04-16 14:44 183

За минувшие сутки в Украине подтвердили 104 новых заболеваний коронавирусом среди медицинских работников. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга в Киеве.

Всего за прошлые сутки подтвердили 397 новых случаев заболевания в стране, 29 из которых - у детей.

"За минувшие сутки заболели 397 граждан, из них 29 детей и 104 медицинских работника. Госпитализированы 87 человек, из них трое детей и 12 медработников", - заявил Степанов.

Уровень заражения коронавирусом по областям (по состоянию на 16.04.2020):

Черновицкая область - 662 случая;

г. Киев - 644 случая;

Ивано-Франковская область - 401 случай;

Тернопольская область - 333 случая;

Винницкая область - 279 случаев;

Киевская область - 234 случая;

Ровенская область - 204 случая;

Волынская область - 109 случаев;

Днепропетровская область - 78 случаев;

Донецкая область - 12 случаев;

Житомирская область - 162 случая;

Закарпатская область - 116 случаев;

Запорожская область - 115 случаев;

Кировоградская область - 198 случаев;

Львовская область - 166 случаев;

Луганская область - 4 случая;

Николаевская область - 22 случая;

Одесская область - 73 случая;

Полтавская область - 27 случаев;

Сумская область - 80 случаев;

Харьковская область - 40 случаев;

Херсонская область - 44 случая;

Хмельницкая область - 37 случаев;

Черкасская область - 110 случаев;

Черниговская область - 11 случаев.

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