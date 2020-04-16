В Минздраве уверены, что Пасха остановит распространение коронавируса в Украине

Медики настоятельно порекомендовали гражданам встретить главный православный праздник дома в узком семейном кругу. Есть мнение, что это позволит снизить нарастающую динамику распространения китайского коронавируса в стране.
Так, в Минздраве признали, что рассчитывают на празднование Пасхи дома, которое остановит распространение коронавируса в Украине.
"Еще раз хочу подчеркнуть и обратиться к украинцам, что для нас очень важно празднование Пасхи именно дома, онлайн, потому что это, по нашему мнению, остановит распространение этой болезни в Украине", - заявил в четверг, 16 апреля, министр здравоохранения Максим Степанов.
Отметим, всего в Украине зафиксировано и подтверждено уже более 4 тысяч случаев COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели.
В Минздраве считают, что без карантина больных могло бы быть вчетверо больше.
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