Коронавирус В Минздраве уверены, что Пасха остановит распространение коронавируса в Украине

2020-04-17 08:29 270

Медики настоятельно порекомендовали гражданам встретить главный православный праздник дома в узком семейном кругу. Есть мнение, что это позволит снизить нарастающую динамику распространения китайского коронавируса в стране.

Так, в Минздраве признали, что рассчитывают на празднование Пасхи дома, которое остановит распространение коронавируса в Украине.

"Еще раз хочу подчеркнуть и обратиться к украинцам, что для нас очень важно празднование Пасхи именно дома, онлайн, потому что это, по нашему мнению, остановит распространение этой болезни в Украине", - заявил в четверг, 16 апреля, министр здравоохранения Максим Степанов.

Отметим, всего в Украине зафиксировано и подтверждено уже более 4 тысяч случаев COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели.

В Минздраве считают, что без карантина больных могло бы быть вчетверо больше.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай как не заразиться и чем лечат COVID-19