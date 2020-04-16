Коронавирус Новые вакансии на рынке труда обнулились – НБУ

2020-04-16 17:00 84

Предприниматели и владельцы бизнеса пытаются сохранить рабочие места, но очень большая часть людей потеряла доход, констатировала Екатерина Рожкова.

В Украине на рынке труда почти исчезли новые вакансии. Об этом в четверг, 16 апреля, сказала первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова, подводя экономические итоги первого месяца карантина в стране связи с пандемией коронавируса COVID-19.

"К сожалению, количество новых вакансий на рынке труда обнулилось, они почти отсутствуют. Несмотря на то, что предприниматели и владельцы бизнеса пытаются сохранить рабочие места, очень большая часть людей потеряла доход", – сказала Рожкова в обращении.

По ее словам, большинство банков понимают сложившуюся ситуацию и идут навстречу предпринимателям, населению и бизнесу, предоставляя кредитные каникулы и не снижая кредитные лимиты по картам.

В Нацбанке считают, что имеют достаточный запас прочности, чтобы достойно пройти период карантина. Но, отметила Рожкова, чтобы выйти из кризиса с минимальными потерями, Украина крайне нуждается в помощи международных доноров, в первую очередь – МВФ.

Напомним, в Украине количество зарегистрированных безработных выросло почти в 10 раз по сравнению с периодом до карантина.

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