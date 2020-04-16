Коронавирус Церкви стали центрами распространения коронавируса: где больше всего зараженных священников

2020-04-16 20:00 222

Украинцев призывают на Пасху не ходить в церковь и оставаться дома.

В Украине одними из наиболее массовых очагов распространения нового коронавируса COVID-19 стали церкви. Причин несколько – часто там не соблюдались карантинные мероприятия, одновременно туда же ходили прихожане, зараженные коронавирусом, который и передался дальше.

Наиболее массовым церковным центром распространения COVID-19 является Киево-Печерская Лавра УПЦ. Там В Киево-Печерской Лавре зафиксировали почти 100 случаев заражения коронавирусом - Зеленский В Киево-Печерской Лавре зафиксировали почти 100 случаев заражения коронавирусом - Зеленскийинфицированы около 100 монахов, священников. Двое из них уже умерли - архимандрит Нектарий и иеродиакон Наум. Сейчас Лавра закрыта на карантин, большинство инфицированных доставили в Александровскую больницу. Среди них и наместник Лавры Павел – правда, пресс-служба и не подтверждает, и не опровергает, что он инфицировался коронавирусом, мол, у него есть сопутствующие болезни, поэтому для обеспечения безопасности его госпитализировали.

Накануне, 15 апреля, в Киеве также Новые больные и полная дезинфекция: Кличко рассказал о ситуации с коронавирусом в Лавре Новые больные и полная дезинфекция: Кличко рассказал о ситуации с коронавирусом в Лаврезарегистрировали три случая инфицирования в Ионинском монастыре УПЦ, который расположен на территории Национального ботанического сада имени Н. М. Гришка. На сайте монастыря указано, что с 6 апреля богослужения происходят без присутствия прихожан.

В Черновицкой области среди зараженных коронавирусом – четыре священника. И один из них наотрез отказывается признавать, что у него COVID-19. Как ТСН стало известно из собственных источников, это настоятель одной из церквей УПЦ Кицманского района. Батюшка контактировал с больным на коронавирус, впоследствии исследование подтвердило - он тоже инфицирован. И хотя имеет симптомы болезни, и получил предписание пойти на самоизоляцию, считает себя здоровым. Более того, заявил, что собирается провести литургию в своем храме. Впоследствии стало известно, что он таки не пошел к верующим.

Ранее, 10 апреля, в Черновицкой области На Буковине коронавирус обнаружили у священника, который контактировал с более 100 верующими На Буковине коронавирус обнаружили у священника, который контактировал с более 100 верующимиподтвердили коронавирус у священника, который контактировал с 123 верующими и четырьмя священниками.

"Четверо священнослужителей, они проинформированы о собственном положительном результате тестирования. И удивляет то, что один из них всячески пытается не принять эту информацию, утверждая, что результат лабораторного исследования неправдивый", - сказал глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.

Еще один возможный очаг распространения нового коронавируса - Почаевская Лавра УПЦ в Тернопольской области. СМИ сообщили о двоих (впоследствии о четырех) Молдаванки посетили лавру в Украине и привезли коронавирус. В церкви заявили о фейке Молдаванки посетили лавру в Украине и привезли коронавирус. В церкви заявили о фейкеверующих из Молдовы, которые якобы после посещения Почаевской Лавры заразились коронавирусом. Об этом сказал и президент Молдовы. В то же время в Лавре это отрицают, мол, коронавируса в них нет. И, мол, подобные сообщения пугают людей и они не идут в церковь.

В Харьковской области в селе Высокополье В Харьковской области инфицированная коронавирусом женщина перед смертью продавала в церкви свечи и контактировала со многими людьми В Харьковской области инфицированная коронавирусом женщина перед смертью продавала в церкви свечи и контактировала со многими людьмипервой жертвой нового типа коронавируса COVID-19 является 71-летняя женщина, которая работала в местном храме. Пенсионерка продавала свечи в церкви и даже в эти выходные была там.

Тем временем в Днепре в необычный способ наказали священников, которые не придерживаются правил карантина – В Днепре вход в церковь, где священник причащал верующих, перегородили ямой В Днепре вход в церковь, где священник причащал верующих, перегородили ямойвыкопали яму прямо перед входом в их церковь.

Львовский горсовет принял решение о тестировании на коронавирус работников сфер, которые контактируют с большим количеством людей. Кроме медиков, водителей общественного транспорта и работников супермаркетов, в эту категорию входят и священники.

Неделю назад сообщалось, что в Ивано-Франковской области подозревают коронавирус у двоих священников. Перед тем в Ивано-Франковске подтвердили коронавирус у священника и полицейского.

Полторы недели назад в Тернопольской области от коронавируса умер священник, у которого первого диагностировали болезнь.

Напомним, 11 марта На всей территории Украины для противодействия коронавирусу официально ввели карантин На всей территории Украины для противодействия коронавирусу официально ввели карантинКабинет министров Украины на три недели ввел карантин на всей территории Украины для противодействия коронавирусу из Китая. Кабмином предложено установление ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, без зрителей. Также Украина Украина закрывает границы из-за опасности распространения коронавируса Украина закрывает границы из-за опасности распространения коронавирусазакрывает границы. Работу метро, а также автомобильное, железнодорожное и авиасообщение между городами и областями от 18 марта в Украине также будет временно ограничено. Ряд регионов закрыл учебные заведения и ввел ряд жестких ограничений - Отмена регистрации браков и закрытие баров: как украинские города борются с коронавирусом Отмена регистрации браков и закрытие баров: как украинские города борются с коронавирусомот закрытия заведений общественного питания до запрета выезда и въезда в город.

Украинцев призывают на Пасху не ходить в церковь и оставаться дома.

Через 2 недели после этого Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины и Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины, карантин продлен на месяц Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины, карантин продлен на месяцпродлил карантин на месяц - до 24 апреля. 3 апреля карантин усилили: ввели обязательную 14-дневную обсервацию для лиц, прибывающих из-за границы, запретили передвигаться по улицам более чем двум лицам, кроме случаев сопровождения детей.

В Украине 3 марта В Украине зафиксировали первый случай заражения коронавирусом из Китая В Украине зафиксировали первый случай заражения коронавирусом из Китаязафиксировали первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Инфицированным оказался житель Черновицкой области. Он незадолго до этого вернулся с женой из Италии. Вечером 12 марта в Украине официально подтвердили еще два случая заражения коронавирусом. Инфицирования были зафиксированы в Черновицкой и Житомирской областях. Женщина с Житомирщины умерла от инфекции, став первой жертвой COVID-19 в Украине.

После этого об Коронавирусом заразились уже семеро украинцев. Еще у 95 человек есть подозрение на заражение Коронавирусом заразились уже семеро украинцев. Еще у 95 человек есть подозрение на заражениеобнаружении коронавируса начали сообщать и в других областях. Эпицентрами вспышки в Украине стали Черновицкая область и город Киев, где болезнь диагностируют больше всего.

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