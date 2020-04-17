Коронавирус COVID-19 в Черновицкой области: число зараженных приближается к тысяче

2020-04-17 09:41 78

В Черновицкой области 16 апреля зафиксировали 96 новых случаев заражения COVID-19. Об этом вечером в четверг сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Среди инфицированных больше всего жителей Черновцов − 35 человек. Еще 20 человек из Хотинского района, 18 − из Глыбоцкого.

Общее количество зараженных в Черновицкой области достигло 758 человек, из них 11 скончались и 25 выздоровели.

Также коронавирус подтвердили у семи священнослужителей, еще у двоих − подозрение. Также 12 священников контактировали с инфицированными и находятся на самоизоляции.

"В инфекционных отделениях медицинских учреждений Черновицкой области осталось еще 138 коек, поэтому сейчас готовят дополнительные госпитальные базы для больных, в частности, в Выжницкой ЦРБ", − подчеркнул глава ОГА.

Напомним, в Украине зафиксирован 4161 случай коронавируса, из них 116 закончились смертью и 186 − выздоровлением.

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