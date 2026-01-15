Життя ДБР затримала на Буковині митника, який брав хабарів за незаконне ввезення смартфонів Apple

2026-01-15 11:36

Працівники ДБР затримали заступника начальника одного з митних постів Чернівецької митниці, якого підозрюють у систематичному отриманні хабарів за незаконне ввезення смартфонів Apple. Про це інформує пресслужба ДБР.

За допомогу митник брав 100 доларів за кожен телефон. У "пакет послуг" входили поради щодо способів приховування техніки під час перетину кордону, а також забезпечення безперешкодного проїзду через митний пост.

Слідчі встановили, що лише від одного підприємця за перевезення однієї партії ґаджетів він отримав 10 тис. 400 доларів.

Посадовця затримали під час одержання частини хабаря від комерсанта.

Перші кошти він просив надіслати поштою у вигляді посилки. Після останнього переміщення техніки він наказав передати 4,2 тисячі доларів своїй дружині. Під час слідчих дій жінка намагалася приховати гроші та викинула їх у втулці від туалетного паперу за вікно.

Працівники ДБР також провели обшуки за місцем проживання фігуранта та на митниці, де вилучили майже пів мільйона гривень у різній іноземній валюті, картки іноземних банків та мобільні телефони.

Нині правоохоронці встановлюють інших посадових осіб митниці, які можуть бути причетними до протиправної діяльності.

Працівнику митниці повідомили про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою, вчиненого за попередньою змовою групою осіб за ч. 3 ст. 368 КК України.

Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативною застави.