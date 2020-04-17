Коронавирус В Британии начали массовый выпуск аппаратов для искусственной вентиляции легких

2020-04-17 13:12 132

Аппарат искусственной вентиляции легких компании Penlon получил официальное одобрение в Великобритании. Об этом сообщает CNN в пятницу, 17 апреля.

"Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами по производственно-сбытовым цепям, чтобы быстро нарастить производство и достичь нашей цели (производить) не менее 1,5 тысяч комбинированных моделей Penlon и Smiths в неделю", - сказал глава консорциума VentilatorChallengeUK Дик Элси.

Аппарат ИВЛ Prima ES02 является обновленной конструкцией, основывающейся на уже существующем устройстве Penlon. Он получил официальное одобрение от регулирующего Агентства по контролю лекарственных средств и медицинских изделий и "готов отправиться на передовую Национальной службы здравоохранения для поддержки больных коронавирусом".

Правительство Великобритании уже заказало 15 тысяч таких аппаратов ИВЛ после официального одобрения устройства. Первая отправка партии аппаратов ИВЛ, состоящая из 40 штук, будет доставлена ​​в больницы "совсем скоро".

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