Коронавирус В Украине зафиксировано уже 4662 случая заражения Covid-19 - лидируют Буковина и Киев

2020-04-17 11:43 204

По состоянию на 17 апреля в Украине зафиксированы 4662 случая заражения коронавирусом Covid-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. За сутки в стране диагностирован 501 случай. Число летальных случаев составляет 125, еще 246 человек выздоровели.

Сейчас коронавирус подтвержден (ситуация по областям):

Винницкая область - 296 случаев;

Волынская область - 122 случая;

Днепропетровская область - 89 случаев;

Донецкая область - 12 случаев;

Житомирская область - 177 случаев;

Закарпатская область - 150 случаев;

Запорожская область - 118 случаев;

Ивано-Франковская область - 427 случаев;

Кировоградская область - 218 случаев;

г. Киев - 705 случаев;

Киевская область - 253 случая;

Львовская область - 203 случая;

Луганская область - 9 случаев;

Николаевская область - 22 случая;

Одесская область - 93 случая;

Полтавская область - 41 случай;

Ровенская область - 240 случаев;

Сумская область - 81 случай;

Тернопольская область - 353 случая;

Харьковская область - 56 случаев;

Херсонская область - 51 случай;

Хмельницкая область - 38 случаев;

Черновицкая область - 759 случаев;

Черкасская область - 137 случаев;

Черниговская область - 12 случаев.

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