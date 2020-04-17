В Украине зафиксировано уже 4662 случая заражения Covid-19 - лидируют Буковина и Киев
2020-04-17 11:43 204
По состоянию на 17 апреля в Украине зафиксированы 4662 случая заражения коронавирусом Covid-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. За сутки в стране диагностирован 501 случай. Число летальных случаев составляет 125, еще 246 человек выздоровели.
Сейчас коронавирус подтвержден (ситуация по областям):
- Винницкая область - 296 случаев;
- Волынская область - 122 случая;
- Днепропетровская область - 89 случаев;
- Донецкая область - 12 случаев;
- Житомирская область - 177 случаев;
- Закарпатская область - 150 случаев;
- Запорожская область - 118 случаев;
- Ивано-Франковская область - 427 случаев;
- Кировоградская область - 218 случаев;
- г. Киев - 705 случаев;
- Киевская область - 253 случая;
- Львовская область - 203 случая;
- Луганская область - 9 случаев;
- Николаевская область - 22 случая;
- Одесская область - 93 случая;
- Полтавская область - 41 случай;
- Ровенская область - 240 случаев;
- Сумская область - 81 случай;
- Тернопольская область - 353 случая;
- Харьковская область - 56 случаев;
- Херсонская область - 51 случай;
- Хмельницкая область - 38 случаев;
- Черновицкая область - 759 случаев;
- Черкасская область - 137 случаев;
- Черниговская область - 12 случаев.
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