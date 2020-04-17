Коронавирус В Украине зафиксировано уже 4662 случая заражения Covid-19 - лидируют Буковина и Киев

2020-04-17 11:43 204
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По состоянию на 17 апреля в Украине зафиксированы 4662 случая заражения коронавирусом Covid-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. За сутки в стране диагностирован 501 случай. Число летальных случаев составляет 125, еще 246 человек выздоровели.

Сейчас коронавирус подтвержден (ситуация по областям):

  • Винницкая область - 296 случаев;
  • Волынская область - 122 случая;
  • Днепропетровская область - 89 случаев;
  • Донецкая область - 12 случаев;
  • Житомирская область - 177 случаев;
  • Закарпатская область - 150 случаев;
  • Запорожская область - 118 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 427 случаев;
  • Кировоградская область - 218 случаев;
  • г. Киев - 705 случаев;
  • Киевская область - 253 случая;
  • Львовская область - 203 случая;
  • Луганская область - 9 случаев;
  • Николаевская область - 22 случая;
  • Одесская область - 93 случая;
  • Полтавская область - 41 случай;
  • Ровенская область - 240 случаев;
  • Сумская область - 81 случай;
  • Тернопольская область - 353 случая;
  • Харьковская область - 56 случаев;
  • Херсонская область - 51 случай;
  • Хмельницкая область - 38 случаев;
  • Черновицкая область - 759 случаев;
  • Черкасская область - 137 случаев;
  • Черниговская область - 12 случаев.

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