Коронавирус Расписание пасхальных богослужений – где и когда смотреть

2020-04-18 15:00 450
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Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал "Пасху дома".

Пресс-служба Офиса президента на своей странице в Facebook опубликовала расписание трансляции пасхальных богослужений на украинских телеканалах.

"Внимание! Сообщаем, что в опубликованное ранее расписание телевизионных трансляций Пасхальных богослужений были внесены некоторые изменения", - говорится в сообщении.

Вместо ранее анонсированного канала Ахметова "Украина" – пасхальную службу УПЦ будет транслировать UA: Первый.

Как известно, в связи с пандемией коронавируса президент Владимир Зеленский анонсировал "Пасху дома". Эта инициатива призывает украинцев не ходить в праздничные дни в церковь, чтобы не подвергать себя и свою семью опасности.

По данным опроса, подавляющее большинство украинцев - более 83% - планируют смотреть пасхальное богослужение по телевизору или онлайн-трансляции. Только 4% украинцев собираются идти на Пасху в храм.

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