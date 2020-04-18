Коронавирус Зеленский: После Пасхи коронавирусом могут заболеть 10% украинцев

2020-04-18 11:00 234
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В Украине после празднования Пасхи коронавирусом могут заболеть от 2% до 10% населения. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире одного из украинских телеканалов.

На сегодняшний день в стране более 4,5 тысячи заболевших, из них 150 летальных случаев.

"Если будет большое скопление, волна может появиться именно после Пасхи. Мы можем иметь страшную статистику. От 2 до 10% заболевших от всего украинского населения", - заявил Зеленский.

Президент добавил, что все, кто не самоизолируется на Пасху, поставит медиков перед выбором, как это было в Италии.

"Если будет от 2 до 10% больных, медики будут выбирать, кому из украинцев жить дальше", - подчеркнул Зеленский.

По словам президента, у граждан нет выбора, как встречать Пасху - они должны оставаться на праздник дома, чтобы не распространить коронавирус в стране.

“Все, что касается Пасхи. Я уверен, что у нас иного шага как встречать эти праздники дома, их нет. Потому что может быть волна. У нас пока что у нас нет волны. Уже говорят, у нас даже не имеет первой большой волны. А вы же видите, что в мире уже говорят есть вторая волна и может быть третья волна. У нас нет. Мы это сдерживаем. Но статистика правдивая, она такая есть”, - заявил Зеленский.

 

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