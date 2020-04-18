Украина Когда в Киеве исчезнет смог? Прогноз загрязнения воздуха на неделю

2020-04-18 14:30 375



Индекс качества воздуха в столице превысил уровень сверхзагрязненности

Столица Украины снова заняла лидирующие позиции в рейтинге городов мира по уровню загрязненности атмосферы. Как сообщали "Вести.ua", утром, 18 апреля, индекс качества воздуха в столице Украины подскочил до показателя: 344, что является огромным превышением максимального уровня сверхзагрязненности - 125.

Однако, согласно данным онлайн-сервиса по изучению качества воздуха во всем мире Air Visual, в ближайшее время ситуация должна улучшится. Так, уже к 15:00 субботы, 18 апреля, уровень загрязненности опустится до 150, а к воскресенью, 19 апреля, ее максимальный показатель составит всего 50, что абсолютно в пределах нормы.

Возможно, исчезновению столичного смога поспособствует дождь, который, по прогнозам синоптиков, должен начаться в воскресенье утром.

К слову, чистый воздух продержится в Киеве, как минимум, до пятницы, 24 апреля. Индекс его качества на ближайшие шесть дней будет в пределах нормы: от ноля до 50-ти.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко утром в пятницу, 17 апреля, поехал с инспекцией в зону отчуждения вблизи Чернобыля, где последние две недели боролись с пожарами. По его словам, открытого огня нет, но пожарные продолжают ликвидировать тление подстилки, которое наблюдается на отдельных участках. Что касается радиационного фона, по словам Кличко, он находится в пределах нормы.

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