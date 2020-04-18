Коронавирус Министр Криклий рассказал, когда в Украине восстановят авиаперелеты

2020-04-18 12:30 207
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Для того, чтобы вернуться в докризисный режим, авиации нужно будет два года

Регулярные авиарейсы по Украине могут восстановить в конце лета или в начале осени. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью "24 каналу".

По словам чиновника, уже к концу августа или в начале сентября украинцы смогут совершать перелеты внутри страны. "Регулярные перелеты по стране - да, я думаю, что сентябрь - это уже вполне вероятно, или даже раньше, до конца лета", - сказал министр.

Криклий подчеркнул, что Министерство инфраструктуры заинтересовано в том, чтобы украинские авиаперевозчики смогли как можно быстрее восстановить авиарейсы после кризиса. "Мы для этого общаемся и настаиваем, чтобы наша авиасфера была поддержана в том числе и за счет доступного кредитования, и авиаперевозчики тоже смогли присоединиться и получить этот ресурс", - заявил он.

Также министр отметил, что его ведомство разрабатывает систему частичных за чартерные перевозки во время карантина.

"Например, когда авиаперевозчики возвращали украинских граждан обратно домой (когда пассажирские перевозки уже остановили), и они вынуждены были летать пустыми в одну сторону постоянно, забирая людей. Мы приняли решение, и теперь ожидаем детальных расчетов от авиаперевозчиков, чтобы им эту часть компенсировать. Это тоже помогло бы им определенным образом продержаться до момента возобновления полноценного авиасообщения", - объяснил чиновник.

По его словам, в Минифраструктуры за помощью обращались все украинские авиаперевозчики, в том числе МАУ, Windrose Airlines, SkyUp, и Azur.

В то же время Криклий добавил, что для того, чтобы вернуться в докризисный режим, авиации нужно будет два года. "Вернуться к докризисному режиму, в части авиации, наши прогнозы - это еще требует дополнительно два года", - сказал министр.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, когда в Украине заработает общественный транспорт.

Как известно, во избежание распространения болезни в Украине введен карантин. На всей территории страны до 24 апреля объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Все развлекательные заведения, школы и вузы, а также непродуктовые магазины закрыты, украинцев просят не покидать дома. В крупнейших городах ограничено движение общественного транспорта.

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