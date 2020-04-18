Коронавирус Врач рассказал, как коронавирус может проявляться на коже

2020-04-19 00:01 360
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Возможными симптомами коронавируса может быть кожная сыпь и проявление сетчатого сосудистого рисунка на поверхности кожи.

К такому выводу пришел заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета Москвы, профессор, врач-пульмонолог Сергей Авдеев.

Специалист отметил, что чаще всего сыпь при заболевании Covid-19 проявляется у молодых пациентов. Высыпания представляют из себя обширные покраснения на коже, пояснил Авдеев.

«При некоторых вирусных инфекциях сыпь — достаточно характерный признак, например, при краснухе, при кори. При Covid-19 она чем-то похожа, хотя при краснухе и кори сыпь немножко разная», — сообщил пульмонолог.

Авдеев призвал не идти сразу в больницу при обнаружении высыпаний на теле, поскольку этот фактор не является гарантией заражения коронавирусом.

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