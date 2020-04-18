Коронавирус Доллар по 30 и выше: украинцам озвучили тревожный прогноз, чего ждать в 2020 году

2020-04-19 00:03 204
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Курс доллара в Украине резко подскочит только под конец года

К соответствующим выводам пришли сотрудники министерств и частных компаний страны в прогнозе «Украина в 2020-2021 годах: последствия пандемии». Так, по их подсчетам, в среднем курс американской валюты в Украине в этом году составит 28,85 грн/доллар, однако под конец года он вырастет до 29,5 грн/доллар.

Курс доллара затем продолжит расти и в 2021 году, поднявшись до 30 грн/доллар в начале года и 30,75 грн/доллар – под конец года. Эксперт отмечают, что рост курса валюты будет вызван «девальвационными процессами».

В консенсус-прогнозе приводятся данные правительственного макропрогноза от 29 марта 2020 года, в соответствии с которыми уже в 2020 году средний курс доллара составит 30 грн/доллар, а в конце года он опустится до 29,5 грн/доллар.

Данный прогноз составлялся на базе материалов, предоставленных экспертами Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерства финансов, Национального банка, государственных институтов, инвесткомпаний и банков.

Ранее мы писали о том, что для спасения национальной валюты у власти осталось только два выхода. Об этом в своей статье написал финансист Алексей Гончаров.

По его словам, украинская экономика очень слабая, поэтому у нас нет субъективных факторов, которые бы могли влиять на стабильность гривны.

Эксперт также добавил, что для снижения нагрузки по внешним долгам можно довести курс доллара до отметки в 30 гривен уже в мае.

"Есть, конечно, и третий путь – провести переговоры с МВФ о реструктуризации долгов. Для Украины, воюющей страны в разгар кризиса, это было бы верным решением, поскольку именно в этом году нам нужно отдавать долги, на погашение которых по факту пойдут все доходы госбюджета", - резюмировал Гончаров в своей статье.

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