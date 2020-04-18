Коронавирус Ситуация с пожарами в Украине может быть спланированной диверсией - МВД

2020-04-19 00:07 261

В МВД призвали украинцев сообщать об обнаружении фактов и местонахождении предполагаемых поджигателей и диверсантов.

В МВД Украины не исключают, что ситуация с пожарами которая происходит вокруг столицы, сначала в Чернобыльской зоне, а сейчас и в Житомирской области, может быть результатом спланированной диверсии.

Об этом на своей странице в Facebook написал советник министра внутренних дел, член коллегии МВД Зорян Шкиряк.

«Сейчас все указывает на то, что это могла быть заранее продуманная кампания, с расчетом направления ветра. Цель заказчиков и организаторов понятна: попытка дестабилизации ситуации, нагнетания истерии и усиление панических настроений среди населения в условиях карантина и противодействия распространению коронавируса», - пишет Шкиряк.

Шкиряк также призвал украинцев сообщать об обнаружении фактов и местонахождение предполагаемых поджигателей и диверсантов, которые осуществляют провокации с поджогами в лесных зонах.

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