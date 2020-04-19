Коронавирус Нацгвардия и полиция взяли под охрану церкви

2020-04-19 01:01 189

Столичные правоохранители в очередной раз призвали граждан оставаться на Пасхальные праздники дома.

В Киеве правоохранители уже заступили на дежурство возле храмов, чтобы предотвратить скопление людей, что является опасным, учитывая эпидемию коронавируса. Об этом сообщает МВД Украины в Facebook.

"Полиция Киева уже заступила на дежурство возле культовых сооружений столицы. Сегодня они несут службу вместе с Национальной гвардией Украины и Муниципальной охраной", - говорится в сообщении.

Как отмечается, все прошли необходимые инструктажи и готовы к любым вызовам.

Полиция Киева в очередной раз призвала граждан оставаться на Пасхальные праздники дома.

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