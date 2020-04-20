Коронавирус Для лечения COVID-19 в Украине разрешили экспериментальные препараты

2020-04-20 08:12 771

Замминистра здравоохранения Украины Ирина Микитчак сообщила, что стоимость лечения от коронавируса в больницах страны варьируется от 11 долларов до 370 долларов за пациента в сутки.

По ее словам, сумма зависит от степени тяжести состояния госпитализированных. Она добавила, что порядка 20-30% тех, кто находится в больницах с коронавирусом, требуют интенсивной терапии.

“Государство берет на себя лечение через медицинскую субвенцию, а уже в апреле это лечение будет профинансировано за счет пакета программы медицинских гарантий национальной службы Украины”, - пояснила Микитчак, отметив, что в протокол лечения заболевания включены и экспериментальные препараты.

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В соответствии с разработанным МОЗ экспериментальным протоколом для борьбы с инфекцией применяются также медикаменты, которые еще не зарегистрированы в Украине, а также препараты по принципу off-label.

“Это означает, что в инструкции к этому медицинскому препарату нет прямого указания на лечение коронавируса”, - сообщила Микитчак.

Ранее в Минздраве объяснили рост заболеваемости COVID-19 в Украине массовым посещением церквей в Вербное воскресенье.

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