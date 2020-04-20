Коронавирус В Украине прогнозирует резкий рост заражений коронавирусом на следующей неделе

2020-04-20 09:42 93
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Минздрав прогнозирует новую вспышку коронавируса в стране через пять-десять дней. Об этом в эфире ТСН сказала замминистра здравоохранения Ирина Микичак.

Это связывают с тем, что около 130 тысяч украинцев посетили храмы на Пасху. Подобная вспышка произошла неделей ранее, когда примерно столько же гражданпосетили храмы в Вербное воскресенье.

"По мнению эпидемиологов, и уже есть опыт определенный, на пятый-десятый день от такого массового скопления людей в определенных храмах мы можем ожидать рост заболеваемости. Так произошло и происходит после Вербного воскресенья. К большому сожалению, мы можем ожидать такую угрозу и через неделю практически", - сказала Микичак.

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Отметим, на прошлой неделе в Украине резко выросло количество новых случаев коронавируса, но на 3-4 день после Вербного воскресенья, а уже через неделю заболеваемость уменьшилась.

В Украине сегодня зафиксировано 5449 случаев COVID-19, 347 человек излечились, 141 - умер.

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