Коронавирус Китай победил! За сутки 12 случаев COVID, 8 из них прибыли из-за рубежа

2020-04-20 13:46 192
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За сутки в Китае выявили всего 12 случаев коронавируса, днем ранее - 16. При этом ни один человек не умер, сообщил Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Для сравнения, это в двадцать раз превышает показатели Украины, где за минувшие сутки зафиксировано более 260 заражений. Причем, несколькими днями ранее у нас эта цифра превышала 500.

Восемь из 12 заразившихся прибыли из-за рубежа. Общее количество ввозных инфицированных достигло 1 583, из них 841 проходит лечение (состояние 43 оценивается как тяжелое), 742 вылечены.

Еще четыре новых случая заражения коронавирусом выявлены внутри Китая: в граничащей с РФ северо-восточной провинции Хэйлунцзян (три человека) и в автономном районе Внутренняя Монголия на севере КНР.

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Общее число заразившихся коронавирусом в Китае достигло 82 747 человек, выздоровели 77 084, скончались 4 632. Еще 1 031 проходит лечение, 81 из них в тяжелом состоянии.

Кроме того, за минувшие сутки было выявлено 49 человек с коронавирусом при отсутствии симптомов заболевания, пять из них прибыли из-за рубежа. Под медицинским наблюдением находится 990 таких пациентов, из них 184 приехали из-за границы.

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