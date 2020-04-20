Коронавирус Врачи сделали угрожающее заявление о COVID-19: поражения организма необратимы

2020-04-20 17:30 441

Коронавирус поражает все органы, а восстановить здоровье полностью не получится

Коронавирус COVID-19 поражает не только легкие, но и другие органы человека. А пациентам, победившим болезнь, полностью восстановиться не удастся. К такому выводу пришли врачи и ученые из США и Китая. Что известно о новых открытиях о болезни - в материале Styler.

Так, кардиолог из Йельского университета доктор Харлан Крумгольц говорит, что COVID-19 - это не простое нарушение дыхания. Болезнь оказывает влияние на сердце, печень, почки, кровеносную и эндокринные системы и даже мозг человека. Об этом пишет Jerusalem Post.

Коллега доктора Крумгольца кардиолог Джозеф Бреннан подчеркнул что коронавирус приводит к долгосрочным последствиям для организма, и они могут быть необратимыми.

Врачи уже пришли к выводу, что у некоторых пациентов, победивших, коронавирус, может возникать снижение функции легких на 20-30%. Об этом рассказал врач из Гонконга, Оуэн Цанг Так-инь. К такому заключению он пришел после наблюдения за пациентами, которые выписались из больницы в средине марта.

Еще одно исследование китайских ученых говорит, что многие из пациентов, пережившие легкие и тяжелые формы коронавируса, не смогли вернуться к нормальной жизни. Ученые исследовали 34 пациентов с COVID-19 во время госпитализации и после нее, и оказалось, что у некоторых выздоровевших нарушалась функция печени. И такие последствия наблюдались даже после выписки.

Более раннее наблюдение пациентов в Китае говорит, что у 12% проявлялась сердечная недостаточность после выздоровления. Это связано с тем, что во время осложнений болезни легкие плохо снабжают организм кислородом, что приводит к проблемам с сердцем.

Врачи пришли к угрожающим выводам, что, скорее всего, выздоровевшие пациенты, будут страдать от продолжительного поражения легких.

Медики подозревают, что некоторые выздоровевшие от коронавируса пациенты будут страдать от продолжительного поражения легких. Так, родственник нового штамма коронавируса, SARS-CoV, вызвавший эпидемию атипичной пневмонии в 2002-2003 годах, привел к поражению легких у трети пациентов. Эти симптомы проявлялись еще в течение 15 лет.

А у трети пациентов, переболевших Ближневосточным респираторным синдромом MERS в 2013 году (еще одним штаммом коронавируса), было рубцевание легких - фиброз. Он, вероятно, будет постоянным.

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