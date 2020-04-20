Коронавирус В Украине зафиксирован первый случай повторного заражения коронавирусом

2020-04-20 21:00 291
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В Ровенской области COVID-19 нашли у больных, которых уже собирались выписывать из больницы после лечения от заболевания.

Об этом сообщил глава Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль.

"У четырех пациентов, которые готовились к выписке, наличие вируса, к сожалению, подтверждено повторно. По состоянию на утро 20 апреля на Ровенщине зарегистрировано 5 новых случаев заболевания COVID-19. Это жители Ровно в возрасте от 34 до 52 лет", — рассказал он.

По информации главы ОГА, всего в области сейчас коронавирусом болеют 319 человек. Лаборатория ждет результаты боле 60 тестов на болезнь.

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