Украинцам ослабят карантин, срочное заявление премьера Шмыгаля: "Коснется тех, кто..."

Украинцам следует готовиться к продлению карантина на фоне эпидемии китайского вируса
Об этом в интервью журналистам рассказал глава Кабинета министров Денис Шмыгаль.
По его словам, карантин в Украине после 24 апреля, вероятно, продлят.
Однако. как предупредил Денис Шмыгаль, некоторые его нормы могут быть ослаблены для удобства украинцев.
Что именно имеется ввиду, премьер-министр не уточнил, однако добавил, что смягчение некоторых мероприятий состоится уже в ближайшую неделю.
Более того, он назвал вероятные даты пика заболеваемости, ориентируясь на расчеты Национальной Академии наук Украины.
"Это, ориентировочно, на конец апреля и между 3 и 8 мая", - добавил Шмыгаль.
Что касается ослабления ограничительных мер в Украине, то премьер-министр Украины сказал следующее: "Мы на заседании Кабмина, скорее всего, продлим карантин, основываясь на этих расчетах. Но планируем смягчить некоторые мероприятия в двух-трех сферах уже на этой неделе".
Стоит отметить, что окончательное решение о продлении карантина в Украине будет утверждено на заседании Кабинета министров на этой неделе.
Вероятно, ослабление карантина коснется тех украинцев, которые не находятся в группе риска заражения вирусом.
Ранее мы предупреждали об ослаблении карантина для определенных украинцев. По словам источников в МОЗ, решение о продлении ограничительных мер уже есть, а что касается мер по его ослаблению, то они начнутся не раньше, чем пройдут все прогнозируемые вспышки заболевания.