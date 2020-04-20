Коронавирус Украинцам ослабят карантин, срочное заявление премьера Шмыгаля: "Коснется тех, кто..."

2020-04-20 20:41 207

Украинцам следует готовиться к продлению карантина на фоне эпидемии китайского вируса

Об этом в интервью журналистам рассказал глава Кабинета министров Денис Шмыгаль.

По его словам, карантин в Украине после 24 апреля, вероятно, продлят.

Однако. как предупредил Денис Шмыгаль, некоторые его нормы могут быть ослаблены для удобства украинцев.

Что именно имеется ввиду, премьер-министр не уточнил, однако добавил, что смягчение некоторых мероприятий состоится уже в ближайшую неделю.

Более того, он назвал вероятные даты пика заболеваемости, ориентируясь на расчеты Национальной Академии наук Украины.

"Это, ориентировочно, на конец апреля и между 3 и 8 мая", - добавил Шмыгаль.

Что касается ослабления ограничительных мер в Украине, то премьер-министр Украины сказал следующее: "Мы на заседании Кабмина, скорее всего, продлим карантин, основываясь на этих расчетах. Но планируем смягчить некоторые мероприятия в двух-трех сферах уже на этой неделе".

Стоит отметить, что окончательное решение о продлении карантина в Украине будет утверждено на заседании Кабинета министров на этой неделе.

Вероятно, ослабление карантина коснется тех украинцев, которые не находятся в группе риска заражения вирусом.

Ранее мы предупреждали об ослаблении карантина для определенных украинцев. По словам источников в МОЗ, решение о продлении ограничительных мер уже есть, а что касается мер по его ослаблению, то они начнутся не раньше, чем пройдут все прогнозируемые вспышки заболевания.

«Будет продление до средины мая. Потом ослабят для некоторых групп населения, чтобы окончательно не упала экономика. Ослабления будут для тех, кто работает. Для людей из группы риска ограничения останутся», – утверждал инсайдер.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай как уберечь себя и близких от COVID-19