Коронавирус Карантин в Украине продлят до 12 мая, но его условия заметно изменятся

2020-04-21 09:38 10434
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Карантин могут продлить как минимум до 12 мая, заявил замминистра и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

При этом он добавил, что 22 апреля Кабинет министров Украины рассмотрит решение о продлении карантина.

"Ждите среды. На заседании правительства будет принято решение о продлении или сокращении карантина. 22-го Кабмин рассмотрит. Главный санитарный врач прогнозирует, что по меньшей мере до 12 мая. Решение принимает правительство", - считает Ляшко.

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Накануне глава Кабмина Денис Шмыгаль сообщил, что правительство планирует продолжить карантин, но смягчив его в некоторых сферах.

В частности, премьер-министр привел недавно полученные расчеты Национальной Академии наук Украины, согласно которым ожидается два пика заболеваемости.

"Это, ориентировочно, на конец апреля и между 3 и 8 мая", - отметил Шмыгаль.

По его словам, смягчить некоторые меры планируется уже на текущей неделе.

"Мы на заседании Кабмина, скорее всего, продлим карантин, основываясь на этих расчетах. Но планируем смягчить некоторые мероприятия в двух-трех сферах", - пояснил глава правительства, отметив, что смягчения ожидаются уже на этой неделе.

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