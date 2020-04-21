Коронавирус Жесткий карантин в Харьковской области - дороги перекопаны, люди изолированы

2020-04-21 11:14 462

В Харьковской области село Высокополье, где уже два человека умерли от коронавируса, изолировали от остальной территории Украины, сообщает Общественное: Харьков.

Так, вокруг населенного пункта перекопали все грунтовые дороги, по которым местные жители могли уехать из Высокополье.

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"Грунтовые дороги перекопаны, чтобы местные не уезжали другими путями, потому что много грунтовых дорог - люди объезжали наш пост - и их перекопали", - рассказал главный участковый Валковского отдела полиции Николай Коваленко.

В связи со вспышкой COVID в селе, там ежедневно дезинфицируют улицы. Выезд и въезд в населенный пункт - по пропускам.

Правоохранители проверяют, чтобы люди ходили в масках, а также спрашивают, с какой целью жители вышли из дома. Люди из других населенных пунктов привозят продукты своим родственникам и передают их на блокпосту.

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