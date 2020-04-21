Коронавирус Что разрешат делать во время карантина - полный список снятых запретов

2020-04-21 13:16 303
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Минздрав на заседании правительства в среду вынесет на рассмотрение постановление о продлении карантина до 12 мая. 

"Это продление вызвано уровнем заболеваемости, который есть. В то же время, Минздрав будет предлагать смягчения карантинных мер. Например, прогулки в парках. Но эти прогулки будут четко ограничены по количеству лиц, в отношении средств индивидуальной защиты", - заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также Минздрав планирует предлагать открытие для посещения музеев и библиотек, но также с четким соблюдением социальной дистанции, температурным скринингом и использованием масок.

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"Мы планируем еще ряд смягчений карантинных мероприятий, но подчеркиваем, что будет четко регламентировано, как можно будет посещать то или иное заведение", - отмечает министр.

Также чиновник подтвердил, что за минувшие сутки COVID-19 диагностирован у 415 человек, из них 25 детей и 64 медицинских работника.

"Были госпитализированы 1256 человек, зафиксировано 10 летальных случаев", - уточнил он.

Глава Минздрава добавил, что всего за время пандемии заболели 6125 человек, из них 399 детей и 1138 медицинских работников. В общем выздоровели 376 человек, летальных исходов 161. За прошедшие сутки в Украине провели 3710 исследований на коронавирус. Больше всего подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области - 44 и Житомирской области - тоже 44.

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