Коронавирус Испанию закрывают для туристов до лета 2021 года

2020-04-21 14:15 84
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Иностранные туристы не смогут отдохнуть в Испании летом 2020 года из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила испанская пресса, ссылаясь на заявления представителей правительства и туриндустрии.

Как сообщает DW, информацию подтвердили в ведущей профессиональной организации предпринимателей, обслуживающих отрасль, - Exceltur. По оценке ее экспертов, иностранцы смогут вернуться на испанские пляжи не раньше лета 2021 года.

Министр труда Испании Иоланда Диас заявила, что правительственный план поэтапного возобновления приостановленной из-за пандемии экономической деятельности не предусматривает открытие туристической отрасли для иностранцев раньше конца текущего года. Министр пообещала помощь сотрудникам отрасли, которые остались без работы.

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Ранее испанский министр Альберто Гарсон не рекомендовал иностранцам бронировать летние поездки в Испанию. То же говорили и другие представители правительства. Причина - неясность с перспективой распространения нового коронавируса, учитывая то, что страна относится к числу наиболее пострадавших от пандемии стран. На сегодняшний день от коронавируса в Испании умерли 20 852 человека.

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