Коронавирус Под Одессой закрыли городскую больницу из-за массового заражения COVID-19

2020-04-21 12:15 210
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

В районном центре Подольск закрывается на двухнедельный карантин городская больница в связи с большим количеством случаев заражения коронавирусом COVID-19 среди медиков. Об этом сообщил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый на своей странице в Facebook.

"Учитывая то, что в Подольске наибольшее количество больных среди медработников, областной комиссией по чрезвычайным ситуациям было принято решение об усилении карантинных противоэпидемических мероприятий в городе и районе.

В США ДОКАЗАЛИ: ВСЕ, ЧТО ЗНАЕМ О COVID-19 - БОЛЬШАЯ ОШИБКА

Подольская городская больница закрывается на двухнедельный карантин. Все медработники и пациенты в обязательном порядке пройдут ПЦР-тестирование", – сообщил Куцый.

По данным на сегодня,  в Подольске зарегистрированы 37 случаев COVID-19. При этом во всей Одесской области по состоянию на 21 апреля, подтверждены 146 случаев, в том числе в Одессе – 43 случая.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай как уберечься от коронавируса

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Испанию закрывают для туристов до лета 2021 года

2020-04-21 14:15 84

В ВОЗ признали, что основные проблемы от коронавируса еще впереди

2020-04-21 13:42 186

Что разрешат делать во время карантина - полный список снятых запретов

2020-04-21 13:16 309

Жесткий карантин в Харьковской области - дороги перекопаны, люди изолированы

2020-04-21 11:14 468

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Испанию закрывают для туристов до лета 2021 года

2020-04-21 14:15 84

В ВОЗ признали, что основные проблемы от коронавируса еще впереди

2020-04-21 13:42 186

Что разрешат делать во время карантина - полный список снятых запретов

2020-04-21 13:16 309

фото Как работает самый простой и недорогой коронатестер из Китая

2020-04-21 12:41 210
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

Испанию закрывают для туристов до лета 2021 года 2020-04-21 14:15 84
В ВОЗ признали, что основные проблемы от коронавируса еще впереди 2020-04-21 13:42 186
Что разрешат делать во время карантина - полный список снятых запретов 2020-04-21 13:16 309
фото Как работает самый простой и недорогой коронатестер из Китая 2020-04-21 12:41 210

Лента

фото 14:43 Пару оштрафовали за фото в Facebook, на котором видно нарушение карантина
14:15 Испанию закрывают для туристов до лета 2021 года
13:42 В ВОЗ признали, что основные проблемы от коронавируса еще впереди
13:16 Что разрешат делать во время карантина - полный список снятых запретов
фото 12:41 Как работает самый простой и недорогой коронатестер из Китая
12:15 Под Одессой закрыли городскую больницу из-за массового заражения COVID-19
11:40 Официальный курс доллара и евро сегодня снова удивили - что происходит
11:14 Жесткий карантин в Харьковской области - дороги перекопаны, люди изолированы
КАРТА 10:39 Прогноз погоды: Сегодня - самый холодный день недели
10:13 За сутки число новых случаев COVID удвоилось - самые опасные регионы