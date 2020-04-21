Коронавирус Под Одессой закрыли городскую больницу из-за массового заражения COVID-19

2020-04-21 12:15 210

В районном центре Подольск закрывается на двухнедельный карантин городская больница в связи с большим количеством случаев заражения коронавирусом COVID-19 среди медиков. Об этом сообщил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый на своей странице в Facebook.

"Учитывая то, что в Подольске наибольшее количество больных среди медработников, областной комиссией по чрезвычайным ситуациям было принято решение об усилении карантинных противоэпидемических мероприятий в городе и районе.

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Подольская городская больница закрывается на двухнедельный карантин. Все медработники и пациенты в обязательном порядке пройдут ПЦР-тестирование", – сообщил Куцый.

По данным на сегодня, в Подольске зарегистрированы 37 случаев COVID-19. При этом во всей Одесской области по состоянию на 21 апреля, подтверждены 146 случаев, в том числе в Одессе – 43 случая.

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