Коронавирус Коронавирус невозможно создать в лаборатории - ВОЗ подыграл Китаю

2020-04-22 11:13 534

Коронавирус, который вызывает COVID-19, имеет животное происхождение. Об этом заявила официальный представитель ВОЗ Фадела Шаиб на брифинге в Женеве.

"ВОЗ основывается на научных данных. Мы считаем, что происхождение этого вируса - животное", - сказала Шаиб, комментируя предположение о том, что коронавирус мог быть создан в лаборатории.

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Ранее выяснилось, что наличие антител к COVID-19 не дает иммунитет от болезни. В ВОЗ заявили, что нет надежды на то, что пандемия закончится, когда коронавирусом переболеет определенная часть населения.

Также в ВОЗ заявили, что основная борьба против коронавируса еще впереди. С одной стороны, COVID-19 - очень заразный, а с другой - представляет серьезную угрозу для некоторых групп населения.

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