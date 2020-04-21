Коронавирус Пандемия в Украине идет по сценарию Польши - МОЗ

2020-04-21 19:00 126
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Пандемия в Украине может длиться дольше чем в Италии или Испании, но без резкого роста заболеваний, считают в Минздраве.

Динамика пандемии коронавируса COVID-19 в Украине схожа с ее протеканием в соседней Польше. Об этом в эфире программы Завтрак с 1+1 во вторник, 21 апреля, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Мы прогнозировали начало пика с 14-17 апреля, а дальше мы говорили - нам не нужен пик, который будет стремительно развиваться за 2-3 дня. Нам нужен пик, который будет продолжительным во времени, поэтому сейчас мы видим снижение заболеваемости, но это не должно вводить в заблуждение - это временное снижение", - подчеркнул он.

По словам замминистра, трудно спрогнозировать, сколько времени продлится пик заболеваемости коронавируса.

Ляшко отметил, что сценарии эпидемии в каждой стране развивались по-своему.

"Мы не хотим рассматривать сценарии Италии и Испании - мы делаем все, чтобы не идти по этим сценариям. Сейчас Украина идет по сценарию Польши, и наши превентивные меры, которые были приняты, показывают, что динамика и кривая заболеваемости в нашей стране проходит так, как проходила в Польше", - утверждает он.

Ляшко считает, что эпидемия COVID-19 в Украине может длиться дольше, чем в Италии и Испании, но без пиковой нагрузки. "Без пика, когда одновременно большое количество прибудет в отделение интенсивной терапии", - сказал он.

По словам Ляшко, если бы в Украине не был введен карантин, количество больных коронавирусом уже достигло бы 180 тысяч.

На данный момент, по информации Минздрава, в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели.

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