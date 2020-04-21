Коронавирус Зеленский обратился к украинцам с тревожным сообщением: "Пора закрывать...."

2020-04-21 16:01 549

Карантин в Украине решили продлить, поскольку пик заболеваемости еще не прошел

Об этом шла речь на совещании под председательством резидента Владимира Зеленского во вторник, 21 апреля. Также участники встречи подняли другие важные вопросы, связанняе с карантином.

Хотя ограничения и продлят, но рассматривается вариант ослабления карантина. В первую очередь это могут сделать на некритических объектах инфраструктуры, которые важны для стабилизации экономики.

Отмечается, что благодаря карантину пока удается избежать критической ситуации с количеством заболевших в Украине. Пик заболеваемости ожидают в начале мая.

На совещании также обсудили дальнейшее обеспечение страны средствами защиты. Сообщается, что органиована закупка средств, которых хватит на следующие три недели. В дальнейшем поставки будет обеспечивать Министерство здравоохранения Украины по упрощенной процедуре.

Также на сощании рассказали, что согласно данным Нацполиции, карантин поспособствовал снижению уровня преступности. В то же время на 15% вырос уровень мошенничества в Интернете. В частности, онлайн-мошенники пытаются организовать фальшивую продажу средств защиты.

«Украинцам надо быть особенно осторожными и покупать и продукты, и вещи, и средства защиты на проверенных сайтах, а все онлайн-платформы аферистов нужно закрывать», – заявил Зеленский.

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