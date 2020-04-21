Коронавирус Новые правила по валюте, срочное обращение ПриватБанка: "Теперь доллары..."

2020-04-21 16:45 4656

Национализированный ПриватБанк внес изменения в продажу безналичной валюты

Об этом говорится на официальном портале банка.

В частности, государственный банк решил запустить услугу продажи безналичной валюты, которая будет работать через сеть терминалов самообслуживания.

"Теперь купить доллары или евро на валютную карту или счет можно круглосуточно в любом терминале банка, оплатив их наличными", - сказано в сообщении.

Отметим, что в терминалах самообслуживания ПриватБанк будет продавать валюту по безналичному курсу.

Ранее мы рассказывали, что из-за карантина ПриватБанк с 18 марта 2020 года прекратил продажу наличной валюты в кассах.

Как подчеркнули в пресс-службе, подобное ограничение будет действовать до тех пор, пока Украина не возобновит ависообщение с другими странами.

Также известно, что валюту наличкой в кассах ПриватБанка без ограничений смогут получить владельцы валютных депозитов, срок действия которых завершается, по предварительному заказу валютных средств.

В ПриватБанке тогда также предупреждали, что учреждение будет проводить валютообменные операции для клиентов физических лиц в безналичном формате через мобильное приложение Приват24, веб-версию Приват24 и сеть терминалов самообслуживания.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о том, что никогда не покажут по ТВ