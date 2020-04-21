Национализированный ПриватБанк внес изменения в продажу безналичной валюты
Об этом говорится на официальном портале банка.
В частности, государственный банк решил запустить услугу продажи безналичной валюты, которая будет работать через сеть терминалов самообслуживания.
"Теперь купить доллары или евро на валютную карту или счет можно круглосуточно в любом терминале банка, оплатив их наличными", - сказано в сообщении.
Отметим, что в терминалах самообслуживания ПриватБанк будет продавать валюту по безналичному курсу.
Ранее мы рассказывали, что из-за карантина ПриватБанк с 18 марта 2020 года прекратил продажу наличной валюты в кассах.
Как подчеркнули в пресс-службе, подобное ограничение будет действовать до тех пор, пока Украина не возобновит ависообщение с другими странами.
Также известно, что валюту наличкой в кассах ПриватБанка без ограничений смогут получить владельцы валютных депозитов, срок действия которых завершается, по предварительному заказу валютных средств.
В ПриватБанке тогда также предупреждали, что учреждение будет проводить валютообменные операции для клиентов физических лиц в безналичном формате через мобильное приложение Приват24, веб-версию Приват24 и сеть терминалов самообслуживания.
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