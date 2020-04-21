Коронавирус "Укрзализныця" сделала тревожное заявление про карантин и график работы

2020-04-21 21:30 240
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В "Укрзализныце" заявили, что в случае продления карантина, с 1 июля этого года будет введена 4-дневная рабочая неделя для сотрудников.

Об этом сообщает АО "Укрзализныця".

Отмечается, что такая возможность рассматривается в случае продолжения карантина. Такое решение было принято на заседании правления АО "Укрзализныця" и согласовано с представителями отраслевых профсоюзов, присутствующими на заседании.

Как отметил председатель наблюдательного совета АО "Укрзализныця" Шевка Аджунер, для компании является приоритетом операционная и финансовая стабильность компании при поддержке надлежащего уровня ликвидности и сохранении рабочих мест.

"Вот почему Укрзализныця уже рассматривает дальнейшие меры, которые, при необходимости, будут воплощены. Это, например, возможность ввести с 1 июля частичную занятость для работников пятидневных рабочих недель", - отметил он.

В комментариях украинцы начали возмущаться, что из этого можно сделать вывод, что поезда не будут ходить до июля. "То есть до июля поездов Украина не будет?", - пишет одна из комментаторов.

В Укрзализныце ответили, что ждут официального решения Кабмина по поводу карантина.

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