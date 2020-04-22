Коронавирус Сегодня начнется испытание вакцины от COVID-19 на людях - есть шансы на...

2020-04-23 10:11 354

23 апреля в Великобритании начинают тестировать на людях вакцину от коронавируса, разработанную в Оксфордском университете.

"Если испытания пройдут успешно, к осени этого года могут быть доступны миллионы доз вакцины для использования, что может знаменовать начало медленного выхода мира из эпидемии, которая уже унесла 175 тыс. жизней и нанесла сокрушительный ущерб экономике", - сообщил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, передает Guardian.

Главный медик страны также отметил, что правительство бросает все возможные средства на поиски вакцины. В частности, ученые из Оксфорда получили от государства 20 млн. фунтов стерлингов на клинические исследования.

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Правительство теперь будет инвестировать в производственные мощности, и если будет доказана безопасность разработанной учеными вакцины, она будет доступна для общественности Великобритании "как можно раньше".

Как правило, на разработку вакцины уходит 18 месяцев или более. Однако исследователи из Оксфорда во главе с профессором Сарой Гилберт полагают, что крупномасштабное производство препарата может начаться уже в сентябре - примерно через девять месяцев после того, как новый вирус был впервые обнаружен в китайском городе Ухань.

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