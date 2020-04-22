Коронавирус Число зараженных COVID-19 в Украине быстро растет - что творится в регионах

2020-04-22 12:41 120
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В Украине за минувшие сутки коронавирус обнаружен у 467 людей. Таким образом зафиксировали уже 6 592 случая заражения, сообщает Минздрав. По состоянию на 22 апреля, от коронавируса в Украине умерло 174 человека, вылечилось уже 424 пациента.

Ситуация с заражением в областях:

 

 

  • Черновицкая область — 1053 случая
  • г. Киев — 989 случаев
  • Ивано-Франковская область — 589 случаев
  • Тернопольская область — 471 случай
  • Киевская область — 390 случаев
  • Ровенская область — 353 случая
  • Винницкая область — 349 случаев
  • Волынская область — 176 случаев
  • Днепропетровская область — 150 случаев
  • Донецкая область — 16 случаев*
  • Житомирская область — 287 случаев
  • Закарпатская область — 218 случаев
  • Запорожская область — 141 случай
  • Кировоградская область — 251 случай

В США ДОКАЗАЛИ: ВСЕ, ЧТО ЗНАЕМ О COVID-19 - БОЛЬШАЯ ОШИБКА

  • Львовская область — 274 случая
  • Луганская область — 26 случаев*
  • Николаевская область — 82 случая
  • Одесская область — 148 случаев
  • Полтавская область — 116 случаев
  • Сумская область — 86 случаев
  • Харьковская область — 82 случая
  • Херсонская область — 72 случая
  • Хмельницкая область — 54 случая
  • Черкасская область — 206 случаев
  • Черниговская область — 13 случаев

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют

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