Число зараженных COVID-19 в Украине быстро растет - что творится в регионах
2020-04-22 12:41 120
В Украине за минувшие сутки коронавирус обнаружен у 467 людей. Таким образом зафиксировали уже 6 592 случая заражения, сообщает Минздрав. По состоянию на 22 апреля, от коронавируса в Украине умерло 174 человека, вылечилось уже 424 пациента.
Ситуация с заражением в областях:
- Черновицкая область — 1053 случая
- г. Киев — 989 случаев
- Ивано-Франковская область — 589 случаев
- Тернопольская область — 471 случай
- Киевская область — 390 случаев
- Ровенская область — 353 случая
- Винницкая область — 349 случаев
- Волынская область — 176 случаев
- Днепропетровская область — 150 случаев
- Донецкая область — 16 случаев*
- Житомирская область — 287 случаев
- Закарпатская область — 218 случаев
- Запорожская область — 141 случай
- Кировоградская область — 251 случай
В США ДОКАЗАЛИ: ВСЕ, ЧТО ЗНАЕМ О COVID-19 - БОЛЬШАЯ ОШИБКА
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай как не заразиться коронавирусом