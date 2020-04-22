Коронавирус Число зараженных COVID-19 в Украине быстро растет - что творится в регионах

2020-04-22 12:41 120

В Украине за минувшие сутки коронавирус обнаружен у 467 людей. Таким образом зафиксировали уже 6 592 случая заражения, сообщает Минздрав. По состоянию на 22 апреля, от коронавируса в Украине умерло 174 человека, вылечилось уже 424 пациента.

Ситуация с заражением в областях:

Черновицкая область — 1053 случая

г. Киев — 989 случаев

Ивано-Франковская область — 589 случаев

Тернопольская область — 471 случай

Киевская область — 390 случаев

Ровенская область — 353 случая

Винницкая область — 349 случаев

Волынская область — 176 случаев

Днепропетровская область — 150 случаев

Донецкая область — 16 случаев*

Житомирская область — 287 случаев

Закарпатская область — 218 случаев

Запорожская область — 141 случай

Кировоградская область — 251 случай

В США ДОКАЗАЛИ: ВСЕ, ЧТО ЗНАЕМ О COVID-19 - БОЛЬШАЯ ОШИБКА

Львовская область — 274 случая

Луганская область — 26 случаев*

Николаевская область — 82 случая

Одесская область — 148 случаев

Полтавская область — 116 случаев

Сумская область — 86 случаев

Харьковская область — 82 случая

Херсонская область — 72 случая

Хмельницкая область — 54 случая

Черкасская область — 206 случаев

Черниговская область — 13 случаев

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай как не заразиться коронавирусом