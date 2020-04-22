Коронавирус В Украине ожидается два пика коронавируса - названы точные даты

2020-04-22 12:14 186

В Украине ожидается еще два пика коронавируса, который может прийтись на конец апреля и 3-8 мая, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью РБК Украина.

"Мы не знаем, насколько они (пики заболеваемости) будут мощными. Но это те прогнозы, которые НАН делает расчетным методом, при прочих неизменных условиях. То есть при таких условиях, которые имеем сейчас. Поэтому на заседании Кабмина, основываясь на этих расчетах, мы продлим карантин, как минимум до 11 мая. В то же время мы планируем уже смягчить некоторые меры", - сказал глава правительства.

Глава Кабмина также сообщил, что 11 мая рассматривается как "желаемый рубеж", после которого будут поступать позитивные данные и это позволит уже с 12 мая начать смягчение ограничений.

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"Не факт, что так и будет. Сегодня еще никто в мире прогнозировать и предугадывать данные относительно коронавируса не научился, все могут только догадываться.

Мы хотим, чтобы с 12 мая у нас произошли определенные смягчения, и мы уже начали думать о развитии экономики. Поэтому мы сейчас просчитываем модели, где же находится этот баланс между жестким карантином и работой экономических секторов. Особенно критически важны сектора малого и среднего бизнеса, в которых очень большое количество рабочих мест", - отметил он.

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