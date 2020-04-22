Коронавирус Карантин в Украине продлили до 11 мая - украинцам придется жить в новых условиях

2020-04-22 13:42 432

На сегодняшнем заседании Кабмин Украины принял волевое решение, карантин в стране продлен до 11 мая.

"При принятии решения мы опирались на моделирование аналитиков НАН Украины и данные Минздрава, которые свидетельствуют, что пик заболеваемости может наступить в начале мая", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам в Кабмине есть четкий план выхода из карантина. Он состоит из 5 этапов. Стартовую точку этого плана называют «День К».

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Однако, для его начала есть два условия:

Во-первых, если в течение 10 дней процент выявленных случаев заболевания в стране не меняется или колеблется в пределах 5%.

Во-вторых, больницы заполнены пациентами с COVID-19 менее чем на 50%.

По расчетам украинских медиков, «День К» должен наступить 12 мая. Также перед правительством стоят важные задачи: постепенно увеличивать количество тестирований, улучшать обеспечение больниц и медиков, ввод системы Е-контроля самоизоляцией как альтернативу обсервации.

Спасением от заражения украинцев по-прежнему называют прежде всего ношение средств индивидуальной защиты (повязка), соблюдение социальной дистанции и постоянная дезинфекция.

Украинские власти уверяют, что страна непременно вернется к привычному ритму жизни, но угроза, к сожалению, в ближайшее время не исчезнет. Потому стоит уже сейчас учиться жить в новых условиях.

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