Украина Кабмин Украины отменил военкоматы. Где и как теперь будут набирать солдат для ВСУ

2021-12-17 08:26

Кабинет министров принял постановление о переименовании военкоматов в центры комплектования и социальной поддержки, сообщают "Украинские новости".

Документ правительства предусматривает изменения в терминологии и ее унификацию. Так, в тексте Положения о военных комиссариатах понятие "военные комиссариаты" заменяют "территориальными центрами комплектования и социальной поддержки", а понятие "военные комиссары" - "руководителями территориальных центров комплектования и социальной поддержки".

Кроме того, Кабмин уточнил порядок оформления учетных документов для людей с инвалидностью, имеющих тяжелые заболевания и лишенных возможности свободного передвижения.

Также изменения в положение внесены в части, касающиеся усовершенствования отдельных вопросов взаимодействия территориальных центров комплектования и социальной поддержки с органами государственной власти, организациями, учреждениями, предприятиями по учетно-призывной работе.

 

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