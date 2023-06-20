Экономика НАЛОГОВОЙ ПОРУЧИЛИ ЖЕСТКО КОНТРОЛИРОВАТЬ УПЛАТУ НАЛОГОВ ОБМЕННИКАМИ

2023-06-20 14:32

Кабинет министров расширил полномочия Государственной налоговой службы, предусмотрев, что ГНС будет обеспечивать выполнение решений о применении санкций к налогоплательщикам и контролировать своевременность уплаты авансовых взносов обменными пунктами.

Указанным постановлением дополнено положение о Государственной налоговой службе и определено, что ГНС, «осуществляет меры по обеспечению выполнения принятых в установленном законом порядке решений о применении специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к налогоплательщикам».

Также налоговая будет контролировать своевременность и полноту уплаты авансовых взносов с налогов на прибыль обменными пунктами.

Кроме этого, документ предусматривает, что налоговая может «открыто осуществлять звукозапись, фото-, видеофиксацию (видеосъемку), накапливать и использовать такую мультимедийную информацию (фото, видео-, звукозапись) при проведении проверок» без ограничений таких действий